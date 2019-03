Nie jest tego wart

Jarosław Kaczyński • fot. Kolanin licencja Creative Commons /pl.wikipedia.org

arosław Kaczyński podejmie każde działanie w celu utrzymania władzy. Czego zresztą można spodziewać się po zdesperowanym polityku, który swoją decyzją wymógł lądowanie polskiego Tu-154M nr boczny 101 w Smoleńsku, pamiętnego 10 kwietnia 2010r.? Jakie motywy kierują facetem, który sprowokował w konsekwencji katastrofę, w której zginął jego brat?Emerytowanym zbawcą narodu być. To wielkie marzenie Kaczyńskiego, wypowiedziane ponad dwadzieścia lat temu , spełniło się w 2015 r. Został szefem partii, która rządzi Polską. Najgorsze w ludziach-megalomanach, których jedynym pragnieniem było zdobycie władzy, jest to, że panicznie boją się ją stracić. I tak jak Neron, który spalił Rzym, zrobią wszystko, by do tego nie dopuścić.Tego, że Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za katastrofę Smoleńską, dowiemy się dopiero po upublicznieniu jego telefonicznej rozmowy z śp. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, poprzedzającej fatalną w skutkach próbę lądowania na kompletnie zamglonym lotnisku. O ile odpowiedzialność za katastrofę jest nieumyślna, o tyle dalsze prowadzenie polityki na jej fundamentach to wyrachowanie najczystszej (najbrudniejszej) wody. Powołanie komisji smoleńskiej, która nic nie ustaliła i organizowanie 96 miesięcznic, na których podsycana była jedynie nienawiść – to były narzędzia służące pierwszemu podziałowi społeczeństwa na „my” i „oni”. IV RP potrzebowała mitu założycielskiego i katastrofa została do tego wykorzystana.Kolejnym sposobem podziału Polek i Polaków stali się uchodźcy. Jednak na skutek zakończenia działań wojennych w Syrii i pokonania Państwa Islamskiego, karawany uchodźców przestały „zagrażać” Europie (o ile kiedykolwiek i jakkolwiek zagrażały), a temat przestał być nośny medialnie. Trzeba było znaleźć innego wroga i nowe zagrożenie. I tak oczy Kaczyńskiego zwróciły się na środowisko LGBT.Nie będę tłumaczyć się z podpisania przez prezydenta Trzaskowskiego karty LGBT+. Zawsze stanę w obronie osób, które podejmują świadome decyzję o tym, żeby być razem, bo się kochają. Płeć zakochanych nie ma tu znaczenia. Ale w wyborach do Parlamentu Europejskiego przecież nie o to chodzi. W kampanii do PE interesują mnie inne pytania:1. Jakie podjąć kroki aby polscy rolnicy korzystali z dopłat w pełnej wysokości?2. Jak bardzo ze strukturami UE zintegrowana powinna być Polska?3. Na kiedy wyznaczyć datę wprowadzenia Polski do strefy EURO? I czy wprowadzić Polskę do unii bankowej?4. Jak i kiedy wprowadzić europejską płacę minimalną?5. Czy nasze władze mają/nie maja podlegać ocenie Europy?6. Jak powinna wyglądać, i na jakich zasadach działać, armia europejska?7. W jakiej Unii chcemy żyć?Przy tych wszystkich pytaniach zastanawiam się, jak interesy polskie: bezpieczeństwa finansów, konkurencyjnego rolnictwa ma zrealizować PiS? Jak o nasze sprawy ma dbać zakompleksiony Kaczyński, który dla ich podleczenia podejmuje brukselskie bitwy, przegrywając je w głosowaniu 27:1? Jak ma tego dokonać formacja, która najlepiej czuje się w straszeniu zmyślonymi wrogami i która w Europie nie ma już żadnych sojuszników?Polska zasługuje na więcej niż być łupem smętnego a emerytowanego zbawcy narodu. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości powinni pamiętać, że spełniają jedynie zgorzkniałe marzenie Jarosława K. (mam nadzieję, że już niedługo). Ceną za jego fantazje jest makabrycznie głęboki podział naszego społeczeństwa na dwa plemiona. Głosujący na PiS przykładają rękę do pogłębiania tego groźnego zjawiska. Utracone wzajemne zaufanie Polaków, to największa krzywda jaką prezes PiS wyrządził nam wszystkim na następne pokolenia. To niestety trwać będzie latami - także po tym, jak go nie będzie. Jeżeli jeszcze czytasz ten artykuł, to tak jak ja już wiesz, że zwyczajnie Kaczyński nie jest tego wart.