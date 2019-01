NeoPiSzyzm cz.1

Trzy małpy • Fot. Robfoto/Pixabay

oże Cię to nie obchodzi. A może po prostu masz już dość polityków wszystkich opcji i polskiej polityki jako takiej. Może zwyczajnie wiesz już co wszyscy z nich powiedzą, zanim otworzą usta. Kto zaatakuje kogo i w jaki sposób. Może nawet masz rację. Pamiętaj tylko, że nie zwalnia Cię to od odpowiedzialności... odpowiedzialności za Polskę.Mówi się że: „mądry Polak po szkodzie”. Parafrazując można by powiedzieć także, że „mądry Niemiec po szkodzie”. W Niemczech rozliczenie z okrucieństwem okresu III Rzeszy trwało kilka dziesięcioleci po II WŚ. Literacko najwięcej, bo w ponad 50 pozycjach, przedstawiał to Hans Hellmut Kirst.W jednej z nich pt. „Wilki” jest scena, w której główny bohater Alfons Materna wraz ze swoim kolegą, Żydem, Siegfriedem Grienspanem, rozmawiają w oborze przy próbującej się ocielić jałówce Emmy.- Takie zwierzę - powiedział Materna - ma dość proste życie: je, trawi, daje mleko i robi placki, do tego śpi. Daje też parę cieląt, a potem śmierć.- Są również ludzie, którzy żyją niemal tak samo - powiedział Grienspan. - I wystarcza im ich smutne życie, bo nawet jeśli się ich doprowadzi do zabójstwa, to znaczy dla nich tyle co to krowie łajno.Kirst w swoich książkach analizował w jaki sposób rozpoczęło się nazistowskie szaleństwo i obnażał, jak krok po kroku doktryna hitleryzmu stawała się akceptowalna niemal przez każdego Niemca. Zarówno przez gorliwych wyznawców nowej ideologii, jak również poprzez bezwładność wszystkich pozostałych.Od kilku dni opinię publiczną elektryzuje dwie informacje: o zatwierdzeniu przez Komitet Stały Rady Ministrów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o powołaniu na stanowisko wiceministra cyfryzacji byłego prezes Młodzieży Wszechpolskiej Adama Andruszkiewicza. Abstrahując od braku kompetencji nominanta i karygodnych propozycji zmian w ustawie, warto spojrzeć na to co naprawdę wyprawia PiS z Polską w XXI w. To po prostu kolejny etap testowania na jak daleko idącą budowę systemu polityczno-wyznaniowego zgodzi się społeczeństwo polskie.Młoda Polko, młody Polaku, czy naprawdę nie przeszkadza Ci ta nacjonalistyczno-klerykalna duchota jaką serwuje Ci PiS? Czy nie irytuje Cię instrumentalne nadużywanie autorytetu religii dla celów nie mających nic wspólnego z moralnością naszego społeczeństwa? Czy pozwolisz aby inni wybierali za Ciebie władzę, która za nic ma prawo kobiet do nietykalności osobistej? Czy nie przeszkadza Ci PiSowska szowinistyczna megalomania zakorzeniona w kompleksie niższości, która zmusza Cię do wrogości wobec wszystkich sąsiadów, tych zza Odry i tych zza Buga? Czy nie lepszą wydaje Ci się współpraca z innymi narodami, która chroni przed katastrofą wojny i pozwala budować potęgę potencjału gospodarczego? Czy za kilka lat wybaczysz sobie dzisiejszą ignorancję i tumiwisizm?Zanim sobie odpowiesz, pozwól że wspomniani bohaterowie Kirsta dokończą swój dialog:Materna znów napił się ze swojej butelki. Powiedział zamyślony:- Nie potrzeba, zdaje się, zbyt wiele, aby człowieka zabić.- A już zupełnie nic, jeśli morderca sądzi, że spełnia dobry uczynek, na przykład służy sprawiedliwości albo broni ojczyzny. To przerażające, jak wiele jest przekonujących powodów, aby dokonywać niecnych czynów.#SLD #StopFaszyzmowi #PiSDzieli #WyznawcyPiS