Ad maiorem populi gloriam

iągłe powtarzanie banałów o potrzebie istnienia lewicy na polskiej scenie politycznej staje się nudne. Nie ma czegoś takiego jak konieczność istnienia tej czy innej formacji. Jedyne co się liczy to reprezentowanie swoich wyborców, a 90% wyborców SLD chce jednego – odsunięcia PiS od władzy.Od trzynastu lat należę do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jestem patriotą lewicy i lewicowym patriotą. Chcę aby postulaty SLD były realizowane zarówno w Europarlamencie, w Sejmie i Senacie RP, jak i na każdym poziomie samorządu. Aby do tego doprowadzić trzeba mieć swoich posłów i radnych – oczywistość. Problem polega jednak na tym, jak to zrobić. Posiadanie bowiem najlepszego programu odpowiadającego postulatom grup społecznych szeroko rozumianej lewicy, nie gwarantuje sukcesu wyborczego w postaci objęcia mandatów. Tak było w trakcie wyborów samorządowych, do których SLD Lewica Razem szła z programem #SilnySamorząd #DemokratycznaPolska. Najlepszy nawet program nie ma znaczenia, gdy mamy do czynienia z wyborami plebiscytowymi i liczy się tylko to, czy jest za czy przeciw obecnie rządzącym.Gdy Grzegorz Schetyna dokonał wrogiego przejęcia posłów klubu parlamentarnego .Nowoczesnej, jak wytrawny gracz upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. O ile oczywistym skutkiem działania była marginalizacja partnera z Koalicji Obywatelskiej i zepchnięcie go do roli przystawki, o tyle ukrytą intencją jest odepchnięcie od siebie pozostałych ugrupowań opozycyjnych przed wyborami do Europarlamentu. Schetyna zrozumiał plebiscytowy charakter wyborów i wie, że straciłby wiarygodność, gdyby nie pozwolił innym przystąpić do koalicji antyPiS. Jednak jego nadrzędnym celem jest doprowadzenie do tego, aby sparaliżowane PSL i SLD wystartowały samodzielnie i w ten sposób dokonały swojego żywota politycznego.Kiedyś powrócą w Polsce czasy, gdy programy wyborcze znów będą miały znaczenie. Potrzebą chwili jest jednak to,, dlatego musimy zjeść tę żabę i wejść w koalicję z neoliberałami spod znaku Platformy i .Nowoczesnej.. W znakomitej większości oczekują oni od nas właśnie tego, że zanim zaczniemy realizować nasze postulaty, to za wszelką cenę odsuniemy PiS od władzy. Nasz elektorat nie wybaczy nam, gdy to SLD i szerzej lewicę, będzie można obarczyć fiaskiem wspólnego startu wszystkich sił antyPiS w ramach jednej koalicji proeuropejskiej. Zróbmy to zatem w myśl zasady: omnia ad maiorem populi gloriam – wszystko na większą chwałę naszych wyborców.